Кількість хворих на коронавірус в Україні зашкалює

У вівторок, 16 червня, в Україні зареєстровано 758 нових хворих на COVID-19.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Померло за добу 31 людина.

Загалом в Україні станом на сьогодні лабораторно підтверджено 33 234 випадки інфікування коронавірусом. Від ускладнень хвороби померли 943 пацієнти.

Зараз на лікуванні від коронавірусу перебуває 17 763 людини.

Нагадаємо, минулого тижня впродовж декількох днів спостерігалося зростання нових випадків коронавірусу. Тоді ж було зафіксовано найбільшу на той час кількість випадків за добу - 753. Після цього інтенсивність поширення хвороби почала зменшуватися.