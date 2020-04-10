Які продукти захистять від інфаркту та інсульту

До такого висновку прийшли грецькі вчені, вивчивши раціон 3 тис. чоловіків і жінок. Виявилося, що пацієнти, які віддавали перевагу їжі з вітаміном D (жирна риба, яйця, сир, вершкове масло), рідше мали проблеми з серцем.

Дослідження показало, що в групі, яка харчувалася продуктами з високим вмістом вітаміну D, проблеми з серцем були лише у 12% чоловіків і 10% жінок. У групі, яка вживала їжу із середнім рівнем вмісту вітаміну, відсоток сердечників становив уже 17% серед чоловіків і 11% серед жінок. В останній групі, яка надавала перевагу їжу з низьким вмістом вітаміну, ці показники зросли ще сильніше - до 24% у чоловіків і до 14% у жінок.

«Дослідження виявило, що підвищене споживання вітаміну D з їжі може захистити від проблем, пов'язаних з серцем», - пише науковий журнал MedicalXpress.