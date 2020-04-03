МОЗ запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19, який базується на досвіді боротьби з цією недугою в інших країнах. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Вже зараз усі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення чи ліків. Більше того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою, спричиненою новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн”, - заявив Максим Степанов.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета – встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому та критичному її перебігу.