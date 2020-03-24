Кардіолог назвав небезпечні для серця продукти

Іспанський кардіолог Пабло Канепа назвав найбільш небезпечні для серця продукти і запропонував дієту, що дозволяє знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Про це лікар розповів в інтерв'ю газеті La Vanguardia. Канепа заявив, що велику небезпеку для серця представляють випічка та напівфабрикати, які сприяють набору ваги, підвищенню «поганого холестерину» і ризику розвитку діабету другого типу. Шкоди може нанести також вживання алкоголю і безалкогольних енергетичних напоїв. Також лікар закликав знизити кількість солі ув вживаних стравах. Кардіолог запропонував відмовитися від червоного м'яса, яке містить багато насичених жирів, на користь курки, а також збільшити споживання горіхів, що містять моно- і поліненасичені жири, а також включити в раціон оливкову олію першого віджиму, деякі види риби і насіння авокадо.

Канепа вважає, що знизити ризик серцево-судинних захворювань на 30% допоможе середземноморська дієта, багата фруктами, горіхами, овочами, рибою і бобовими культурами. Крім того, слід відмовитися від куріння і не менше 45 хвилин в день займатися спортом.