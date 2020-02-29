Вчені назвали продукти, що знижують ризик інсульту

Для цього фахівці провели дослідження, в рамках якого спостерігали за раціоном людей з 1992 по 2000 рік. При цьому вчені брали до уваги не тільки те, що їдять добровольці, але і який вони ведуть спосіб життя, а також які мають захворювання.

Виявилося, що збільшення споживання клітковини всього на 10 грамів в день знижує ймовірність ішемічного інсульту на 23%. Збільшення споживання фруктів і овочів на 200 грамів знижує ризик на 13%, молоко знижує ризик на 5%, а йогурт - на 9%. А ось вживання яєць у великій кількості може навпаки підвищити ризик інсульту. Правда, мова в даному випадку йде про геморагічний, а не ішемічний інсульт.

Найімовірніше, дані процеси пов'язані з тим, як той чи інший продукт впливає на кров'яний тиск і рівень холестерину.

Інсульт - це гостре порушення кровообігу головного мозку, яке може призвести до летального результату. До інсульту відносять інфаркт мозку, крововилив в мозок і субарахноїдальний крововилив.

Раніше дієтологи назвали продукти, здатні зменшити відкладення жиру на животі. За словами фахівців, людям, які худнуть, найкраще переключитися на рибу, яйця і горіхи. А на сніданок можна з'їсти яблуко з горіховим маслом, багатим білком.