Пять симптомів раку, що ігнорують люди

Лікарі назвали п'ять ігнорованих симптомів, які можуть сигналізувати про розвиток онкологічного захворювання. Як повідомляє видання Focus Online, в список симптомів увійшов кашель, який триває протягом досить тривалого часу. В даному випадку мова йде не про кашель під час простудного захворювання. Якщо у людини з'являються напади кашлю, то це може свідчити про розвиток раку легенів

Далі йде печія. Вона може з'являтися на тлі стресу або неправильного харчування. Печія може говорити про рак горла або гортані.

Також лікарі радять не ігнорувати запалення на шкірі, свербіж або печіння. При появі цих симптомів найкраще відразу піти до дерматолога. Ще одним симптомом, який може свідчити про розвиток онкологічного захворювання, а саме раку кишки, це кров в стільці.

Також в список симптомів входять опухлі лімфатичні вузли. Це може говорити про лімфому.

Лікарі-онкологи рекомендують регулярно здавати певні аналізи. В рамках загальної диспенсеризаціі необхідно пройти найпростіші обстеження. Йдеться про УЗД черевної порожнини і малого таза, фіброгастроскопію. Крім того, жінкам потрібно регулярно відвідувати мамолога.