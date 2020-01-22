Медики назвали продукти, які найкраще виводять камені з нирок

Вона ж підійде і для профілактики небезпечної хвороби.

Перш за все лікар радить більше пити, оскільки рідина добре «промиває» внутрішні органи. У день слід випивати не менше 2 літрів води. Що стосується їжі, то кращим вибором стануть фрукти і овочі. Мова в першу чергу йде про огірки, томати, перці, яблука, виноград і журавлину. Втім, дієта підбирається індивідуально. У деяких випадках окремі овочі та зелень можуть, навпаки, спровокувати утворення каменів в нирках, тому найкраще проконсультуватися з лікарем, який підкаже, які продукти варто вживати, а які - ні. А ось чого точно варто уникати, то це солі, червоного м'яса, грейпфрута і його соку.

Зрозуміло, що кальцій організму все одно необхідний, навіть незважаючи на хворобу, але краще отримувати його з молочних продуктів.

Раніше повідомлялося, що лікарі встановили точні причини утворення каменів в нирках. Нирковокам'яна хвороба виникає через вміст в раціоні людини великої кількості харчових добавок і солі. Найбільший вплив на утворення каменів в нирках має кальцій. У невеликих кількостях він важливий і корисний для організму, проте його надмірне вживання призводить до виникнення ряду хвороб.