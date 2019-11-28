«Зелене» меню попередить онкологічне захворювання
Правильне харчування захистить від захворювання та підвищить шанси на успішне лікування тих, хто уже хворий.
За словами вчених, щоб знизити ризик появи онкологічних захворювань, потрібно їсти побільше зелених овочів. Медики уточнили, що в них немає «поганих» вуглеводів, ці продукти не підвищують цукор в крові, а також не додають зайвої ваги. У «зелене» меню входять салатне листя, всі види капусти, шпинат, ріпа, зелена цибуля, цибуля-порей.
Як пояснили вчені, цукор живить всі клітини в організмі: як хворі, так і здорові. Всі вуглеводи, які ми споживаємо, розпадаються на «просто цукор», і це варто мати на увазі.
Наукові дослідження показують: високий рівень інсуліну в крові пов'язаний із підвищеним онкологічним ризиком», - підкреслили фахівці.
Раніше австралійські вчені назвали ряд продуктів, вживання яких знижує ризик розвитку раку кишечника. Фахівці порадили включити в раціон більше продуктів, багатих на клітковину.
Як писали ЗМІ з посиланням на дані з дослідження «Рак в Австралії», що щорічно публікується Австралійським інститутом охорони здоров'я і соціального забезпечення (AIHW), третина випадків виникнення злоякісних пухлин кишечника пов'язана з курінням і неправильним харчуванням. Останнє передбачає регулярне вживання у великих кількостях жирного м'яса, а також сосисок та ковбаси. Фахівці рекомендують знизити кількість такої їжі в раціоні до 100 грамів в день. Замість цього вчені рекомендують включити в раціон продукти харчування, багаті клітковиною, причому в кількості близько 30 грамів в день. Йдеться про висівки і рибу. Також фахівці радять не відмовлятися від молочної продукції та кави.