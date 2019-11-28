«Зелене» меню попередить онкологічне захворювання

За словами вчених, щоб знизити ризик появи онкологічних захворювань, потрібно їсти побільше зелених овочів. Медики уточнили, що в них немає «поганих» вуглеводів, ці продукти не підвищують цукор в крові, а також не додають зайвої ваги. У «зелене» меню входять салатне листя, всі види капусти, шпинат, ріпа, зелена цибуля, цибуля-порей.

Як пояснили вчені, цукор живить всі клітини в організмі: як хворі, так і здорові. Всі вуглеводи, які ми споживаємо, розпадаються на «просто цукор», і це варто мати на увазі.

Наукові дослідження показують: високий рівень інсуліну в крові пов'язаний із підвищеним онкологічним ризиком», - підкреслили фахівці.

Раніше австралійські вчені назвали ряд продуктів, вживання яких знижує ризик розвитку раку кишечника. Фахівці порадили включити в раціон більше продуктів, багатих на клітковину.

Як писали ЗМІ з посиланням на дані з дослідження «Рак в Австралії», що щорічно публікується Австралійським інститутом охорони здоров'я і соціального забезпечення (AIHW), третина випадків виникнення злоякісних пухлин кишечника пов'язана з курінням і неправильним харчуванням. Останнє передбачає регулярне вживання у великих кількостях жирного м'яса, а також сосисок та ковбаси. Фахівці рекомендують знизити кількість такої їжі в раціоні до 100 грамів в день. Замість цього вчені рекомендують включити в раціон продукти харчування, багаті клітковиною, причому в кількості близько 30 грамів в день. Йдеться про висівки і рибу. Також фахівці радять не відмовлятися від молочної продукції та кави.