Як у 67 років виглядати на сорок

На його Мясникова, найголовніше - не втрачати інтерес до життя, до всього нового, не боятися захоплюватися. Саме так можна зберегти «вічну молодість» і забути про всі хвороби, впевнений фахівець.

При цьому Мясников, аби не бути голослівним, розповів історію двох літніх жінок. Одній було 67 років, вона все життя працювала бухгалтером, але на пенсії виконала свою дитячу мрію і стала художником. Тепер вона відвідує семінари по малюнку, плаває, займається скандинавською ходьбою. І ті, хто не знає її справжній вік, переконані, що їй всього 40 років.

Другій жінці - 72 роки. Вона майже 40 років пропрацювала в РАГСі, хоча насправді хотіла співати. У підсумку після виходу на пенсію жінка пішла в народний хор. М'ясников підкреслив, що у пенсіонерки є проблеми зі здоров'ям, але коли вона виходить на сцену, то забуває про всі недуги.

Найголовніше, як підкреслив експерт, щоб навіть в літньому віці людина не втрачала інтерес і смак до життя. Крім того, як зазначив лікар, чим активніший спосіб життя веде людина, тим менша ймовірність виникнення у неї старечого недоумства.