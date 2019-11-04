Учені розповіли про небезпеку чаю в пакетиках

Канадські вчені встановили, що разом з однією кружкою чаю, завареного за допомогою пакетика-пірамідки з пластикової сітки, в людський організм потрапляє до 16 мікрограмів полімерних частинок.

Як повідомляється в журналі американського хімічного співтовариства Environmental Science and Technology, фахівці помістили на п'ять хвилин порожні чайні пакетики в гарячу воду - температура була 95 градусів Цельсія. Після цього вчені провели аналіз сухого залишку скануючим електронним мікроскопом на наявність часток пластику.

Вчені з'ясували, що, в залежності від зразка, з одного чайного пакетика в воду попадало від 7,8 до 21,4 мільярда частинок пластика. З огляду на склад, розмір і концентрацію, фахівці стверджують, що разом з однією кружкою напою з полімерного пакетика людина випиває 13-16 мікрограмів часток пластику.

Експеримент показав, що чим вища в чаї була концентрація частинок, тим сильніше це загрожувало організму. За словами канадських вчених, найбільший вплив мікрочастинки пластику можуть здійснювати на кишковий тракт, а також можуть потрапляти в клітини, викликаючи некроз, генотоксичность і апоптоз.

Також відзначається, що вплив мікропластику на живі організми ще недостатньо вивчено.