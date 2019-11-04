Апельсин чи квашена капуста?

Кращим продуктом, який зміцнює імунітет, є квашена капуста, а ось ефективність часнику викликає сумніви.

Відзначається, що через дефіцит вітаміну С імунітет може слабшати, що робить людину вразливою для застуди. Тому необхідно підтримувати потрібний його рівень в організмі, особливо в осінньо-зимовий період. При цьому лікарі-дієтологи розповідають про невірні стереотипи щодо продуктів-джерел вітаміну С.

Багато хто вважає, що цитрусові - це чемпіони по вітаміну С, насправді це не так, набагато більше вітаміну С міститься в болгарському перці або в квашеній капусті. У них в 10 разів більше вітаміну С, ніж в апельсинах.

Дієтологи радять також не нехтувати зеленими овочами і зеленню. Щодо користі часнику думки розділилися. Вони переконані, що він володіє антибактеріальними властивостями як цибуля, хрін, буряк, морква і селера.

Нашкодити ж імунітету, за словами лікарів, може переїдання калорійною їжею. Також слід обмежити споживання консервованих і маринованих продуктів, копченостей, рафінованих продуктів з переважанням насичених жирів або трансжирів, цукру і солі.

Благотворно вплине на імунітет і відмова від кави та алкоголю, оскільки вони сповільнюють засвоєння поживних компонентів.

28 жовтня англо-американські вчені опублікували результати свого дослідження, з якого випливає, що м'ясо здійснює негативний вплив на навколишнє середовище і здоров'я людини.