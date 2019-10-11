Як змусити мозок працювати навіть у старшому віці

Вчені з'ясували, чи можна змусити мозок працювати в будь-якому віці.

Як уточнили фахівці, тільки регулярні зусилля і робота над собою приведуть до поліпшення розумових здібностей. Як вважають експерти, першим кроком на шляху до поліпшення своїх розумових здібностей має стати правильне харчування. Як пише Planet Today, в раціоні людини, яка хоче оздоровити свій мозок, повинні бути багаті омега-3 жирними кислотами продукти.

Раніше фахівці Бостонського університету з'ясували, що регулярне фізичне навантаження не тільки дозволяє підтримувати фізичну форму, а й покращує роботу мозку. Дослідження було проведено в період з 2016 по 2019 рік, в ньому взяли участь майже 2,5 тисячі осіб. Дослідження показало, що фізичне навантаження змушує мозок краще працювати. Крім того, заняття спортом знижує ризик виникнення деменції в літньому віці.

«Насправді ми тільки почали розкривати зв'язок між фізичною активністю і здоров'ям мозку», - розповів дослідник Ніколь Спартан. Вчені прийшли до висновку, що прихильники активного способу життя не так сильно схильні до захворювань мозку, як прихильники малорухомого життя. При цьому дослідники запевняють, що досить витрачати на фізичні заняття дві години на тиждень, щоб підтримувати розумову активність.