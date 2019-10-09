Вчені розповіли про користь винограда для організму

Результати досліджень показали, що виноград містить цілий ряд корисних для людини речовин і компонентів. Ресвератрол знижує рівень холестерину і судинні запалення. Фінольні з'єднання запобігають ризику розвитку онкологічних захворювань. А фолієва кислота корисна для жінок, які чекають дитину.

Виноград дуже добре впливає на всі органи. Клітковина сприяє травленню, а суміш целюлози, цукру і кислот виступає в ролі м'якого природного проносного. Для здоров'я кісток, зубів і шкіри корисні кальцій, мінерали і цілий комплекс вітамінів, що містяться у винограді. Виноград підтримує здорову працездатність нервової системи, легенів і серця, захищаючи організм від стресу і знижуючи ймовірність серцево-судинних захворювань. Часте вживання винограду допомагає людям, що страждають на бронхіальну астму, полегшити дихання. Лікарі нагадують, що є і певні обмеження на споживання в їжу винограду. Цей продукт не рекомендується тим, хто страждає на цукровий діабет, діареєю, а також підвищений тиск чи онкологію шлунка.