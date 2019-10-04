Медики назвали ознаки проблем із серцем у жінок

За даними медиків, найчастіше представниці слабкої статі перед серцевими нападами відчувають біль у грудях, який може поширюватися на ліву руку, а також відчувають нудоту, пітливість, задишку і запаморочення. До цих же симптомів можна віднести і раптові хрипи, а також незрозуміле почуття тривоги. При цьому, за словами фахівців, куріння, діабет або високий кров'яний тиск погіршують ситуацію, зазначає CNN. Тому вони рекомендували жінкам вчасно звертатися за медичною допомогою.