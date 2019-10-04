Як зберегти печінку

Активний спосіб життя, вживання фруктів, овочів і горіхів, а також відмова від надмірного вживання алкоголю і дотримання особистої гігієни сприяють поліпшенню здоров'я цього органу.

Основними факторами, що впливають на розвиток захворювань печінки, є вірусні інфекції, зараження гельмінтами через їжу і контакт із зараженими тваринами, малорухливий спосіб життя, висококалорійна їжа, надмірна вага, зловживання алкоголем, а також токсичне ураження ліками.