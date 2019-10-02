Детским зубкам – особый подход

Детская стоматология – это не просто лечение зубов маленьким пациентам. Это сложная и очень ответственная часть общей стоматологии. И врачи стоматологического центра MultiDent справляются с непростой задачей «на отлично».

Услуги детской стоматологии

В перечень работ, которые выполняет клиника для малышей входят:

профилактические осмотры; лечение, в том числе периодонтита, пульпита, стоматита; хирургическая стоматология; эстетическая стоматология; ортодонтия.

Для малышей важно научиться не бояться врача с бормашиной в руках. Поэтому от детского специалиста, который научит ребенка правильно ухаживать за своими зубами, требуется быть не только умелым и опытным врачом, но и уметь подружиться с ребенком, наладить с ним контакт, знать детскую психологию. Поэтому маленькие пациенты сначала в легкой игровой форме познают великую науку Стоматологию, затем учатся правильно проводить гигиену полости рта.

При таком подходе ребенок совсем скоро привыкает к своему врачу и разрешает ему сделать укол, вылечить кариес или пульпит, удалить зуб, не поддающийся лечению.

Однако последняя процедура проводится только при полной невозможности восстановить здоровье зуба.

Особенные детки

Для тех ребят, которые продолжают не доверять врачу, существует возможность лечения во время сна или под седацией, которая погружает маленького пациента в расслабленное состояние. Весь процесс лечения ребенка в таком состоянии контролирует врач-анестезиолог. Такие методы позволят малышу не ощущать боли и неприятных ощущений, провести лечение быстро и качественно, не отвлекаясь на капризы и непоседливость ребенка.

Для особенных детей существуют особенные врачи, которые сделают все, чтобы избежать дополнительного стресса. К таким ребятам относятся детки с пороком сердца, астмой, сахарным диабетом, эпилепсией, аутизмом, болезнью Дауна. Родителям достаточно предупредить о заболевании при записи, и ребенку будут обеспечены самые оптимальные условия.

Для родителей

После осмотра врач порекомендует способы лечения, расскажет о каждом из них и предложит выбрать наиболее оптимальный вариант родителям.

После окончания процедур специалист даст рекомендации по уходу за полостью рта, которые будут полезны не только деткам, но и их взрослым сопровождающим.

Кстати, в MultiDent оказывают услуги и взрослым пациентам. Сюда входит лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов.

И не стоит забывать, что диагностика на ранних стадиях помогает легче справиться с самыми серьезными заболеваниями. Так что посещать врача-стоматолога лучше всего не реже двух раз в год, а при наличии проблем – чаще.