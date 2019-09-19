Часте миття знижує імунітет

Лікарі-дерматологи радять не митися щодня, так як сучасні люди дуже часто приймають душ невідповідно до забруднення тіла. Про це повідомляє Медікфорум .

За їх словами, занадто часте миття тіла здатне завдати шкоди здоров'ю .

Як стало відомо, щоденний прийом душа може знизити захисний бар'єр організму людини .

Крім того, частий гарячий душ викликає пересушування шкіри і мікротріщини в ній. Також при такому митті збільшується ризик розвитку інфекцій при використанні гелю і мила, так як вони знищують корисні бактерії.

Ще лікарі-дерматологи радять приймати водні процедури не більше ніж 15 хвилин. Це потрібно, щоб не знижувати захисний бар'єр шкіри.

Відзначається, що одним з ефективних засобів підтримки чистоти тіла є свіжа білизна і одяг. Завдяки їх щоденній зміні можна обійтися без душа.