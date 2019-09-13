Вчені назвали продукти, які захищають від онкології

Учені з Австралії з'ясували, які продукти допомагають знизити ризик онкологічних захворювань. Про це повідомляє Medicalxpress .

Як встановили фахівці, в 35% випадків рак кишечника з'являється у людей, що зловживають курінням і поганим харчуванням.

Медики порадили зменшити кількість жирного і обробленого м'яса в раціоні до 100 грам в день. При цьому вони порадили вживати певні продукти для зниження ризику появи раку: молоко, молочні продукти, жирну рибу і каву.

Як зазначається, серед хворих на онкологію пацієнтів, які вживають дві або більше чашки кави, помічена висока тривалість життя. Крім того, зменшує ризик розвитку ракових захворювань велика кількість клітковини, як мінімум 30 грам в день.