Вчені назвали вид раку, на який найбільше страждають молоді люди

Фахівці з Німецького центру дослідження раку в Німеччині з'ясували найпоширеніші види раку у відносно молодих людей.

Роздумами на тему експерти поділися в статті, опублікованій в спеціалізованому журналі GI Cancer. Виявилося, що молоді люди по всьому світу останнім часом стали частіше хворіти на рак товстої кишки. Цікаво, що така закономірність простежується серед жителів дев'яти держав планети з високим рівнем доходу. На першому місці за рівнем захворюваності виявилася Південна Корея.

Чому молоді люди все частіше страждають від раку товстої кишки, точно поки не відомо. Автори дослідження припускають, що причинами цього може бути надмірне споживання готової продукції і фаст-фуду, а також часте лікування дітей антибіотиками. Додамо, що німецькі онкологи рекомендують лікарям проводити скринінгові дослідження і у пацієнтів у віці до 50 років, щоб діагностувати захворювання на ранній стадії. Як нагадує RT, вчені з Онкологічного центру імені Андерсона Техаського університету з'ясували, що причиною виникнення однієї з найважчих форм раку - аденокарциноми протоків підшлункової залози - може бути визначений фермент. У дослідженні американських вчених йдеться про наявність в організмі хворого так званої убіквітин-специфічної протеази 21 (USP21). Як пояснив професор Рональд ДеПіньо, сімейство USP є найбільшою групою ферментів, що відіграють важливу роль у розвитку пухлин.