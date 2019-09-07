Таблеток від ожиріння не існує

Один із засновників Іспанського суспільства хірургії ожиріння і метаболічних порушень (SECO) Жоан Ван ден Рафолс заявив, що не існує таблеток або дієт, які вилікували б ожиріння.

За його словами, в сучасному світі ожиріння поширене в усіх розвинених країнах.

Причому, зазначив він, найнебезпечнішим є хворобливе ожиріння, яке може торкнутися будь-якого органу і нашкодити йому.

При цьому фахівець не може назвати єдину причину розвитку ожиріння. На його думку, до ожиріння може привести сукупність факторів - сидячий спосіб життя, брак фізичного навантаження, харчування і генетична схильність.

Також лікар підкреслив, що на даний момент немає таблеток, які допомогли б скинути зайву вагу. Найбільш ефективним способом є хірургічне втручання.