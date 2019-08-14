Видалення папіломи: чому це необхідна процедура для здоровя

Папілома — це доброякісне утворення, що виникає на шкірі та слизових оболонках людського тіла. Провокує їх появу ВПЛ, що передається контактним шляхом. Людям, що мають папіломи, не треба їх сприймати лише як естетичний дефект зовнішності. Деякі з цих новоутворень становлять реальну загрозу для здоров'я, і тому підлягають найскорішому видаленню.

Чому треба видаляти папіломи?

Новоутворення найчастіше виникають на руках та ногах, шиї і під пахвами. У цих місяцях вони не лише виглядають не дуже привабливо, а завжди знаходяться у зоні підвищеного ризику травматизму. Папілому , в цій зоні, можна легко зачепити рукою або одягом. Тому пошкодити їх дуже легко, і кожен такий випадок може привести до того, що папілома трансформується у онкологію — меланому або базаліому.

Зважаючи на всі ризики, папіломи, лікарі радять видаляти з профілактичних міркувань. Якщо папілома змінила колір, розмір, доторкання до неї супроводжується болем, то з обстеженням просто необхідно поквапитись.

Як видаляють папіломи у клініці?

Основний метод видалення папілом — це лазер. На сайті клініки laserone.com.ua/papilloma_removal/ можна отримати повну інформацію про те, як відбувається ця процедура з використанням ефективної установки SmartXide DOT. Цим лазером видалення папіломи проводиться:

з використанням персональних налаштувань для кожного пацієнта;

локально до утворення без травмування оточуючих тканин;

без кровотечі та формування шраму, рубця.

Видалення папіломи лікар проводить лише після постановки точного діагнозу. Якщо у фахівця виникли сумніви щодо природи новоутворення, то пацієнту призначається додаткове онкологічне обстеження.

Вартість лазерного видалення папілом залежить від їх загальної кількості та місця розташування на тілі пацієнта. Сама установка проводить процедуру майже безболісно. Для максимального комфорту лікарем застосовується місцева анестезія. За рахунок неї процес видалення новоутворення проходить майже непомітно, не супроводжується крововтратою та зміненням зовнішнього вигляду шкіри. При такому медичному підході пацієнт може пройти процедуру навіть в обідню перерву на роботі, і після її завершення одразу повернутися до звичного ритму свого життя.