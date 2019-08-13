Кому нужна ортопедическая обувь

Современный рынок продукции обувного производства пестрит бирками с надписью «Ортопедическая обувь». Что такое ортопедическая обувь и почему она настолько популярна? Как известно, спрос порождает предложение, данный случай не исключение из правил. Люди все чаще задумываются о здоровье нижних конечностей и комфорте передвижения. Именно для этого и разработана ортопедическая обувь. Данный вид медицинской продукции бывает двух видов: профилактическая и лечебная. Чтобы правильно выбрать действительно ортопедическую пару обуви, необходимо знать особенности структуры изделия и для чего она применяется.

Профилактические меры

Какая фирма лучше? Прежде, чем ответить на этот вопрос, стоит разобраться в главных отличиях обычной пары и ортопедической. Как уже было указано выше, ортопедическая обувь может применяться для профилактики и терапии многих заболеваний. Основной задачей продукции данного класса является обеспечение необходимой фиксации стопы в анатомически правильном положении и предотвращение развития деформаций и травм.

Профилактические модели можно выбирать самостоятельно, основываясь на собственных ощущениях комфорта ноги. Для приобретения пары не требуется предварительная консультация ортопеда. Профилактическая ортопедическая обувь значительно снижает уровень травматизации стопы, голеностопного сустава и дистальной части голени. Помимо этого, такая пара помогает правильно перераспределить нагрузку во время длительной физической активности. Дополнительные фиксирующие структурные компоненты обуви позволяют поддерживать стопу в корректном положении, что существенно снижает риск развития вальгусной деформации либо плоскостопия. Правильно подобранная пара способна избавить ваши стопы от натоптышей, мозолей, потертостей и других нарушений кожных покровов стопы.

Отзывы покупателей гласят, что приобретать ортопедическую обувь профилактического характера предпочтительней в специализированных салонах.

Терапия деформаций

Лечебные модели назначаются дипломированным врачом после предварительного анализа данных первичного и вторичного осмотра. Специалист рекомендует уровень фиксации стопы, вид обуви, высоту каблука Томсона, форму супинатора. Помимо этого, ортопед объясняет, какая должна быть пара обуви, чтобы терапия деформации прошла успешно.

Специалисты в сфере ортопедии выделяют ряд заболеваний, при которых регулярное использование ортопедической обуви существенно улучшает качество жизни пациента и позволяет восстановить анатомическое положение продольного и поперечного свода стопы. Основные клинические ситуации, когда применение лечебной ортопедической обуви будет целесообразно:

плоскостопие;

вальгусная деформация большого пальца стопы;

косолапость;

отличие размеров стоп;

патологии после ампутации, наличие деформаций фаланг пальцев стопы, укороченная стопа;

увеличение продольного свода стопы, что ведет к полой стопе;

пяточная постановка.



Помимо назначения необходимой пары обуви, в обязанности врача входит консультация на тему, как носить ортопедическую обувь. Зачастую, деформации стопы – индивидуальны, поэтому подобрать обувь в магазине сложно. В таком случае, обувь можно изготовить на заказ.

Особенности конструкции

На что следует обратить внимание при выборе ортопедической модели? Продукция данного класса имеет ряд отличительных особенностей, которые позволяют отнести пару в разряд «ортопедическая». Специалисты выделили ряд основных признаков, которыми должна обладать ортопедическая обувь:

эластичная основа изделия, которая без проблем переносит скручивание;

специальная стелька-супинатор, что необходима для правильного формирования продольного свода стопы и предупреждения заваливания его внутрь. Помимо этого, супинатор выполняет функцию амортизатора и способствует корректному перераспределению нагрузки на нижние конечности и позвоночный столб;

застежки-фиксаторы;

жесткий задник, что фиксирует стопу и минимизирует риск травматизации ахиллова сухожилия;

каблук Томсона, который поддерживает стопу в комфортном положении;

достаточно широкий носок, что не сковывает фаланги пальцев.

Отличительной чертой ортопедической обуви является использование натуральных материалов в производстве. Кожа, замша, вельвет и другие плотные материалы, которые держат самостоятельно форму, повышают уровень фиксации стопы. Кроме того, значительно продлевается срок эксплуатации такой пары обуви. Не сложно догадаться, что цена на такую пару будет превышать ценовые показатели обычной обуви.

Следует отметить, что материалы натурального происхождения способствуют поддержанию оптимального микроклимата нижних конечностей. Циркуляция тепла и воздушных масс поддерживается на комфортном уровне.

Где купить?

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