“Запитай у лікаря”: новий формат спілкування про здоровя від МОЗ

МОЗ України запускає новий формат комунікації “Запитай у лікаря” для популяризації відповідального ставлення до свого здоров’я та підвищення довіри до доказової медицини.

“Запитай у лікаря” - формат онлайн-спілкування пацієнтів та лікарів на найбільш затребувані теми. На сторінці МОЗ України у Facebook відбуватимуться трансляції наживо, під час яких користувачі мережі зможуть отримати відповіді від досвідченого спеціаліста.

Перша тема - вакцинація. Які щеплення слід зробити дітям до 1 вересня? Від чого треба вакцинуватися дорослим? Хто може отримати щеплення безоплатно та як це зробити? Відповіді на всі ці та інші питання почуєте від Федора Лапія, лікаря-інфекціоніста, доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика, члена Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Перша трансляція відбудеться 1 серпня 2019 року о 13:00 на офіційній сторінці МОЗ України e Facebook.

Пишіть свої запитання під публікаціями в Facebook (https://tinyurl.com/yxqj6orj

) та Twitter (https://tinyurl.com/y692hgw7), а лікар відповість на них у прямому ефірі.

МОЗ України наголошує, що будь-які консультації щодо вашого стану здоров’я ви маєте отримувати насамперед у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким ви підписали декларацію. Саме на рівні сімейних лікарів у світі вирішуються до 80% питань щодо здоров’я. Формат “Запитай у лікаря” - це додаткова можливість дізнатися у фахівців відповідь на те чи інше питання, що не може замінити візит і повноцінну індивідуальну консультацію з вашим лікарем.

Нагадуємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я цього року визнала відмову від вакцинації глобальною загрозою людству: https://bit.ly/2HHjVmt.

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