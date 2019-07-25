Триразове вживання риби в тиждень може заподіяти розвитку раку

Фахівці Міжнародного агентства з вивчення раку прийшли до висновку, що ризик розвитку раку кишечника зменшиться, якщо з'їдати три порції риби в тиждень. Про це пише The Telegraph.

За даними видання, дослідження проводилося протягом 15 років, в ньому взяли участь понад 476 тисяч жителів Європи. У респондентів, які вживали рибу, злоякісну пухлину знаходили на 12% рідше. Не мало значення, їли жирну або пісну рибу. При цьому вживання в їжу молюсків не дало ніяких результатів.

Передбачається, що такі результати пояснюються вмістом в рибі жирних кислот, що мають протизапальний ефект.