Скільки потрібно в день вживати фруктів, овочів і жирів

Як інформують науковці, в щоденний раціон необхідно додавати як мінімум 400 грамів овочів і фруктів, крім картоплі та крохмалезберігаючих коренеплодів.

Відзначається, що споживання жирів не повинно бути більше 30% від загальної споживаної енергії. Це 3 столові ложки рослинної олії, або 2 авокадо, або 100 грамів арахісу, або 100-140 грамів соєвих бобів.

Насичені жири повинні складати менше 10%, а трансжири менше 1% від всіх споживаних калорій.

Насичені жири і трансжири рекомендується замінити ненасиченими жирами.