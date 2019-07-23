Скільки потрібно в день вживати фруктів, овочів і жирів

Скільки потрібно в день вживати фруктів, овочів і жирів

Споживання калорій повинне бути збалансовано з їх витратою.

Джерело: Відомості

Як інформують науковці, в щоденний раціон необхідно додавати як мінімум 400 грамів овочів і фруктів, крім картоплі та крохмалезберігаючих коренеплодів.

Відзначається, що споживання жирів не повинно бути більше 30% від загальної споживаної енергії. Це 3 столові ложки рослинної олії, або 2 авокадо, або 100 грамів арахісу, або 100-140 грамів соєвих бобів.

Насичені жири повинні складати менше 10%, а трансжири менше 1% від всіх споживаних калорій.

Насичені жири і трансжири рекомендується замінити ненасиченими жирами.

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