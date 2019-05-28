Названо сім смертельно небезпечних станів для жінок

Список проблем озвучила лікар-кардіолог Ніколь Вайнбер з американського медичного центру Providence Saint John's. За словами лікаря, всі ці стани не мають гострої форми, тому жінки часто ігнорують їх, але роблять це марно, адже вони можуть сигналізувати про серцевий напад. Перша ознака - це відчуття «обмеженості» під час активного фізичного навантаження. Ще одним негативним станом є почуття задишки під час занять спортом, яке супроводжується сильним тиском в області попереку. Про проблеми з серцем може сигналізувати і систематичний дискомфорт у верхній половині тіла. Вайнбер підкреслила, що хоча багато хто думає, що серцевий напад проявляє себе у вигляді раптового гострого болю в серці, насправді хворобливі відчуття виникають в шиї, плечах, щелепі, горлі, лівій руці, передпліччях. Крім того, серцевий напад іноді може поводитися як грип в латентному стані: жінку може нудити, вона може страждати від запаморочення, від розладу шлунка, обливатися холодним потом.

Не можна ігнорувати і хронічну втому. Не варто ігнорувати і постійне незрозуміле почуття тривоги. Якщо ви помітили у себе будь-який з перерахованих вище симптомів - зверніться до лікаря, щоб виявити його справжню причину і, можливо, запобігти критичній ситуації.