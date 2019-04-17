За частотою серцевих скорочень можна визначити можливість передчасної смерті

Шведські вчені прийшли до висновку, що частота серцевих скорочень в стані спокою, що дорівнює 75 ударам в хвилину, подвоює ризик передчасної смерті серед чоловіків. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress .

У дослідженні, що почався в 1993 році, взяли участь 798 осіб (всі вони народилися в 1943 році), що заповнили анкети, в яких вони описували свій спосіб життя, вказували рівні випробовується стресу і історію серцево-судинних захворювань в сім'ї. Добровольці також пройшли медичне обстеження, за результатами якого сформувалися чотири групи: люди з частотою серцевих скорочень менше 55 ударів в хвилину, 56-65 ударів в хвилину, 66-75 ударів на хвилину і більше 75 ударів в хвилину.

Учасники повторно проходили вимір частоти серцевих скорочень в 2003 і 2014 роках. За 21 рік моніторингу померли 119 осіб, у 237 розвинулися серцево-судинні захворювання, а у 113 - ішемічна хвороба серця. Ті люди, у яких в 1993 році частота перевищувала 55 ударів в хвилину, частіше були курцями, вели малоактивний спосіб життя і проявляли схильність до стресу. Однак ті, у кого цей показник дорівнював 75 ​​ударам в хвилину, в два рази частіше вмирали від серцево-судинних захворювань та інших причин.