Лікарі не рекомендують більше пяти хвилин приймати ванну

Лікарі не рекомендують більше пяти хвилин приймати ванну

Довго лежати в гарячій ванні, часто мити голову і щодня користуватися мочалкою небезпечно.

Джерело: Відомості

за словами медиків, для регулярного миття підходять ванна і душ, причому щодня користуватися мочалкою не варто, так як вона збільшує ризик мікротравм шкіри і провокує сухість.

«Не рекомендується довше п'яти хвилин приймати гарячі ванни, температура яких до 40 градусів, у ванні з водою до 35 градусів можливе перебування до 15 хвилин», - говорить професор Фролов.

Дані рекомендації лікар пояснює збільшенням ризику негативного впливу на серце і судини, а також на шкіру.

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