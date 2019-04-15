Лікарі не рекомендують більше пяти хвилин приймати ванну

за словами медиків, для регулярного миття підходять ванна і душ, причому щодня користуватися мочалкою не варто, так як вона збільшує ризик мікротравм шкіри і провокує сухість.

«Не рекомендується довше п'яти хвилин приймати гарячі ванни, температура яких до 40 градусів, у ванні з водою до 35 градусів можливе перебування до 15 хвилин», - говорить професор Фролов.

Дані рекомендації лікар пояснює збільшенням ризику негативного впливу на серце і судини, а також на шкіру.