11 ранніх симптомів раку, які не можна ігнорувати

ActiveFeel зібрав інформацію про ці тривожні ознаки можливої ​​хвороби. Відзначається, що раннє виявлення онкологічних захворювань значно підвищує шанси на їх успішне лікування.

Зокрема, рекомендується звернути увагу на постійне відчуття втоми. У числі причин можуть виявитися, наприклад, рак товстої кишки або лейкемія. Онкозахворювання можуть призвести до різкої і незрозумілою втрати ваги.

Повинен насторожувати і постійний біль, який не проходить, навіть не дивлячись на лікування. Больові відчуття можуть вказувати на пухлину головного мозку, прямої кишки, яєчника або раку товстої кишки.

Виявлені на тілі ущільнення - теж тривожний симптом. Регулярна і безпричинна на перший погляд висока температура - ще одна небезпечна ознака, оскільки рак впливає на імунну систему. Такий симптом проявляється на пізніх стадіях хвороби, але може свідчити і про ранню стадію раку крові.

На рак шкіри можуть вказати будь-які незвичайні і нові веснянки, родимки або бородавки. Приводом для тривоги є зміна їх розміру і кольору, а також почервоніння і кровотеча на шкірі.

Слід звернутися до лікаря і при наявності постійного кашлю, особливо якщо він віддається хворобливими відчуттями в грудях, спині або в області плечей.

Часті походи в туалет, діарея, запор, а також біль і кров при сечовипусканні теж можуть бути ознаками ракових захворювань.

Незрозумілі кровотечі, наприклад, кашель з кров'ю - ще один тривожний симптом. А труднощі при прийомі їжі можуть свідчити про рак шлунка, стравоходу або горла. Є й інші ознаки можливого онкологічного захворювання. Наприклад, опухлі ноги або загальні зміни в самопочутті або в тому, як виглядає тіло.

У будь-якому випадку фахівці рекомендують людям у віці понад 30-40 років проходити онкообстеження раз на рік або хоча б на два роки.