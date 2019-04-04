Сучасні епідемії: чому відмова від щеплень стала проблемою національної безпеки

Портал Likarni.com піклується про здоров’я своїх працівників та колег, вкотре попереджає про небезпеку кору. Вакцинація — надійний засіб вберегтися від хвороби та захистити своїх дітей. Кір — це інфекційна хвороба, яка розповсюджується від хворої до здорової людини через повітря. Вірус дуже заразний, тримається в повітрі до 2 годин. Кір має тяжкий перебіг, призводить до важких ускладнень — пневмонії, енцефаліту, інвалідності, смерті.

За даними МОЗ України у 2018 році на кір перехворіли понад 54 тисячі людей, з яких понад 34 тисячі дітей віком до 18 років. На початку 2019 року на кір вже захворіли більше ніж 5 тисяч людей, з яких біля 3 тисяч діти. Єдиний спосіб захистити своє здоров’я від цієї хвороби — вакцинація. Це загальна міжнародна практика, яку ще не всі готові прийняти. Ефективні вакцини не тільки захищають тих, хто зробив щеплення, але можуть знизити захворюваність серед нещеплених людей за допомогою колективного імунітету.

Колективний імунітет працює, коли в популяції вакциновано 90-95 % населення. Захворюваність знижується за рахунок уповільнення поширення інфекції, в цілому хворіє менше людей. Щеплені люди, якщо захворіли, то легше переносять хворобу, період поширення ними вірусу менше. Коли велика частина населення несприйнятлива до вірусів, то хвороба може вразити невеликий відсоток людей, але ніколи не призведе до епідемії.

Колективний імунітет дозволяє захистити від зараження тих, кому ставити щеплення не можна з об'єктивних причин. При цьому вірус не поширюється, люди не хворіють. Відмова від щеплень без медичних показань ставить під загрозу не тільки тих, хто відмовився, але і інших людей. Досить великий відсоток населення ще відмовляється від щеплення. Противники щеплень надають декілька основних аргументів своєї думки. Але всі вони не проходять детальну перевірку фактами.

Одна з найбільш популярних тез людей, які виступають проти щеплень, те, що вакцинація від кору, паротита та краснухи виклакиє аутизм. Це хибна теза основана на сумнівному науковому дослідженні 1998 року від доктора Уейкфілда, яка потім повністю була спростована науковою медичною спільнотою. Але, як то кажуть, осад залишився. І цю теорію до сьогодні використовують супротивники вакцинації.

Ще одна поширена теза — вміст ртуті та хімічних консервантів, які використовуються при виробництві вакцин. Ця інформація сама по собі перекручена. У чистому вигляді ртуть в жодній вакцині не міститься. Як консервант в деяких вакцинах використовують солі ртуті, які присутні там в мізерній концентрації, не шкодять здоров’ю людей.

Також популярна теза про розвиток ускладнень після вакцинації. Так, поодинокі випадки можливі, але це дуже малий відсоток порівняно з ускладненнями після самої хвороби. Тим більш, коли є вибір між декількома видами вакцин: жива вакцина або інактивована, різних виробників. Ризики від різних видів відрізняються.

Основний метод впливу противників вакцинації — страх. Це страх, що після щеплення будуть тяжкі наслідки: аутизм, безпліддя, різні ускладнення. Залякування призводить до того, що людина не хоче мислити раціонально. Адже вакцини — єдиний варіант уникнути розповсюдження епідемії смертельно небезпечних хвороб.

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