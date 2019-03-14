Вчені назвали методи, що здатні зупинити старіння

Вчені назвали кілька простих способів, які допоможуть довше зберегти молодість. В першу чергу, фахівці звертають увагу на здоров'я.

Вживання нікотину, зневага сонцезахисними засобами, а також відсутність фізичних вправ, як вказують експерти, можуть здійснити негативний вплив як на зовнішній вигляд, так і на внутрішнє самопочуття.

Радять учені також грамотно і помірно користуватися косметикою і стежити за станом зубів, здоров'я яких є одним з головних ознак молодості.

У той же час позитивні емоції, а також саморозвиток і реалізація талантів, за словами фахівців, також підуть людині тільки на користь і допоможуть зупинити старіння, пише Planet Today.

Раніше міжнародна група фахівців з Єврейського університету в Єрусалимі, Університету Дьюка в США і Королівського коледжу в Лондоні прийшла до висновку, що швидкість старіння лише на 20% залежить від генетики, набагато сильніше на стан організму впливають спосіб життя і дієта.