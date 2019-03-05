Томати попереджають розвиток раку

Вчені Університету Тафтса (США) встановили, що каротиноїдний пігмент лікопін, що міститься в томатах, знижує ризик розвитку жирової хвороби печінки, раку і запалення. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.

В ході дослідження в організм мишей, які недавно народилися, вводили канцероген, що сприяє формуванню злоякісних пухлин в печінці. Після цього гризунів годували їжею з високим вмістом жирів. При цьому одна з груп тварин отримувала додатково томатний порошок.

Виявилося, що лікопін збільшував кількість і різноманітність корисної мікрофлори, що запобігало надмірному зростанню деяких бактерій, що викликають запалення. При цьому зменшувалася ймовірність жирової хвороби печінки і раку, чому сприяла нездорова дієта.

Крім того, вчені продемонстрували, що томатний порошок був більш ефективний, ніж лікопін окремо. Це пояснюється наявністю в томатах інших корисних сполук, включаючи вітамін Е, вітамін С, фолати, мінерали, фенольні сполуки і харчові волокна.