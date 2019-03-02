Кардіологи розповіли про ознаки наближення інфаркту

Першою ознакою захворювання можуть стати часті запаморочення і безпричинна втома. Якщо цей стан триває тривалий час, фахівці радять звернутися до лікаря. Про передінфарктний стан також свідчать нудота і дискомфорт у грудній клітці, необгрунтована тривожність, переднепритомний стан, надмірна пітливість і біль, яка може поширюватися на плече і руку. В якості профілактики інфаркту лікарі радять правильно харчуватися, менше нервувати, відмовитися від шкідливих звичок і вести здоровий спосіб життя.