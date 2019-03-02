Імпланти в сідницях спровокували захворювання на рак

Мешканка США вставила імпланти в сідниці, що призвело до виникнення у неї рідкісного виду раку крові. Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на медичний журнал Aesthetic Surgery Journal.

Хірурги з Південно-Каліфорнійського університету вперше повідомили про зв'язок між операцією зі встановлення текстурованих імплантів в сідниці і розвитком анапластичної крупнокліткової лімфоми. Вони стверджують, що до них звернулася пацієнтка середнього віку, яка пережила пластичну операцію рік тому. За цей час в її легенях утворилися пухлини.

«На жаль, її стан погіршився раніше, ніж ми з'ясували причину захворювання», - зазначили вчені.

Раніше Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) повідомляло про 457 випадків розвитку захворювання після встановлення грудних імплантів. Дев'ять з них закінчилися смертю пацієнток.

Президент Американського товариства пластичних хірургів доктор Алан Матарассо (Alan Matarasso) не здивувався, що симптоми повторилися і у пацієнток зі сідничними імплантами. «Справа не в локалізації, а в типі імпланта і часу з моменту операції. Наявність запалення і генетичної схильності - головні чинники ризику», - заявив він.

Матарассо додав, що текстуровані імпланти використовуються для збільшення сідниць все рідше і рідше, а клієнти воліють бразильську підтяжку - переміщення жиру з живота, спини і стегон в сідниці.