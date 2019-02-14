Вчені заявили про придушення раку ліками від ВІЛ

Біологи з США встановили, що один з відомих ретровірусних препаратів - Нельфінавір - не тільки пригнічує розвиток ВІЛ-інфекції в клітинах імунної системи людини, а й запобігає розвитку агресивних форм раку грудей. Про це йдеться в статті, опублікованій в Journal of the National Cancer Institute.

"Досить низька токсичність Нельфінавіру і добре вивчена взаємодія цього препарату з іншими ліками дозволяють приступити до клінічних випробувань на пацієнтках з агресивними формами раку грудей. Подальші дослідження допоможуть перевірити дію Нельфінавіру на інші види ракових пухлин і розробити більш ефективні аналоги цих ліків", - пояснив Чун суп Шим (Joong Sup Shim) з Медичної школи при університеті Джона Гопкінса в Балтіморі (США).

Шим і його колеги звернули свою увагу на нельфінавір після появи свідчень про те, що цей препарат пригнічує розвиток раку шкіри, легенів і культур клітин, витягнутих з пухлин в підшлунковій залозі.

Автори статті перевірили, чи зможе ця речовина призупинити зростання семи різних культур клітин раку грудей, і порівняли його з справжніми протираковими препаратами. Біологи звернули особливу увагу на ті клітини, в геномі яких був пошкоджений ген зростання HER2. Поломка цього гена призводить до розвитку особливо агресивних і стійких форм раку грудей.

Виявилося, що нельфінавір придушував розвиток культур ракових клітин приблизно з такою ж ефективністю, що і справжні протиракові ліки, коли геном ракових клітин містив в собі пошкоджений ген HER2. З іншого боку, він практично не діяв на клітини, які не містили такої мутації.

Переконавшись в ефективності препарату, Шим і його колеги перевірили його роботу на живих мишах з пошкодженою імунною системою, в тіло яких була імплантована одна з чотирьох культур ракових клітин. Після появи досить великих пухлин вчені додали в раціон своїх підопічних нельфінавір і стежили за реакцією їх організму в наступні чотири тижні.

Як і очікували біологи, вживання Нельфінавіру призупинило ріст пухлин і запустило процес самознищення ракових клітин в тих культурах клітин, геном яких містив пошкоджену копію HER2. Більше того, ця речовина пригнічувала розвиток пухлин навіть у випадках, коли їх клітини були стійкі до впливу інших протиракових ліків.

За словами дослідників, низька токсичність і добре вивчені властивості Нельфінавіру дозволяють перевірити його роботу в клінічних випробуваннях вже сьогодні. У своїх наступних роботах Шим і його колеги спробують з'ясувати, чи володіє ця речовина іншими протираковими властивостями.