Вчені знайшли спосіб омолодити мозок

Регулярні аеробні навантаження надають сприятливий ефект на когнітивні функції мозку, дозволяючи значно омолодити його, повідомили вчені з Колумбійського університету.

Як уточнює портал Genetic Engineering & Biotechnology News, результати дослідження застосовні до представників будь-якої вікової категорії. При цьому з віком позитивний вплив фізичних вправ на організм тільки збільшується.

Автори дослідження запропонували 132 добровольцям у віці від 20 до 67 років займатися різними видами спорту чотири рази на тиждень протягом шести місяців. Після закінчення експерименту фахівці оцінили вплив вправ на пам'ять, здатність до концентрації уваги, організації діяльності та контролю поведінки.

Позитивні зміни були виявлені у всіх 94 пацієнтів, які повністю виконували план навантажень. При цьому найефективнішими були визнані заняття аеробікою.

«Ми виявили, що у всіх учасників, які виконували вправи, не тільки поліпшувалися виконавчі функції мозку, а й збільшувалася товщина в області зовнішнього шару мозку», - пояснив провідний автор роботи Яків Стерн.

Раніше вчені Університету Макмастера (Канада) довели, що фізична активність допомагає побороти депресію у людей похилого людей.