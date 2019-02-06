Вчені: Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок

Мозок жінок швидше акумулює в собі уривки "білкового сміття", що прискорює розвиток хвороби Альцгеймера і прояв її яскравих симптомів. Про це розповідають дослідники, що опублікували статтю в журналі JAMA Neurology.

"Існує безліч свідчень того, що жінки частіше страждають від хвороби Альцгеймера, проте ніхто кількісно це не оцінював. Ми перевірили, чи є відмінності в рівнях тау-білка в мозку жінок і чоловіків, які ще не не захворіли", - пишуть Рейчел Баклі (Rachel Buckley) з Гарвардського університету (США) і її колеги.

І хвороба Альцейгмера, і хвороба Паркінсона викликаються накопиченням в нервових клітинах різного "білкового сміття", який поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті і старечого недоумства в першому випадку, і до втрати контролю над кінцівками в другому.

І в тому, і в іншому випадку вчені поки не розуміють механізмів, які змушують клітини мозку накопичувати в собі тау-білок, бляшки бета-амілоїду, клубки альфа-синуклеїну і інших потенційних причин розвитку цих хвороб. З цієї причини біологи не тільки не можуть створити ліки від хвороб Альцгеймера і Паркінсона, а й не можуть зрозуміти, чи є вони заразними та з яких причин розвиваються.

Баклі і її колеги вже багато років вивчають те, як накопичуються обидва типи білка в мозку людей, ще не страждають від хвороби Альцгеймера, використовуючи позитронні томографи і інші системи діагностики, "підсвічуються" їх скупчення.

Нещодавно вчених зацікавило те, чи існують відмінності у формуванні цих молекул і їх "клубків" у чоловіків і жінок, які ще не страждають від деменції, але знаходяться в групі ризику, і у пацієнтів, які вже стали жертвами хвороби Альцгеймера.

Набравши три десятка добровольців, учені ввели в їх тіло спеціальні радіоактивні мітки, що приєдналися до бета-амілоїду і тау-білку, і підрахували кількість їх молекул в їх мозку. Після цього вони розділили їх за статевою ознакою і порівняли між собою.

Як показав цей аналіз, відмінностей між статями серед здорових людей не спостерігалося, однак при появі навіть невеликих кількостей бета-амілоїду в мозку добровольців картина різко змінювалася.

В середньому, нервові клітини хворих жінок містили в собі на 6-10% більше тау-білка, ніж у чоловіків з аналогічною часткою другого типу "сміття". У найважчих випадках різниця досягала 40-70%.

Подібні зміни, за словами нейрофізіологів, яскравіше і швидше за все з'являлися в енторінальной корі мозку, одному з центрів пам'яті, який зазвичай стає першою жертвою хвороби Альцгеймера. Як вважають вчені, ці невеликі відмінності в "нормальних" частках бета-амілоїду і тау-білка можуть прискорювати дегенерацію нервової тканини і сприяти швидкому розвитку деменції.

З чим пов'язані ці відмінності, вчені поки не знають, проте Баклі і її колеги вважають, що їх можуть породжувати деякі особливості в роботі організму жінок.

Наприклад, представниці слабкої статі в середньому більше схильні до запалень і порушень в роботі імунітету, потенційно сприяють накопиченню патогенних білків в їх клітинах. Як сподіваються дослідники, досліди на тваринах з "людськими" версіями генів, що відповідають за їх виробництво, дадуть більш точну відповідь на це питання.