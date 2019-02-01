Ізраїльські вчені обіцяють у цьому році представити ліки від раку

Ізраїльська компанія Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd анонсувала розробку нового препарату, який зможе використовуватися як ліки від раку. Даний препарат створений на основі невеликих фрагментів певних білків, які зможуть атакувати ракові пухлини з різних сторін і досягати тих областей, до яких існуючі препарати дістатися не можуть.

Передбачається, що даний препарат дозволить онкологічним хворим уникнути побічних ефектів традиційних способів лікування ракових захворювань.

У той же час, поки не ясно, як саме ізраїльські вчені зможуть так швидко провести необхідні випробування нового препарату - тільки тестування на людях може зайняти кілька років. Крім того, навряд чи цей препарат буде універсальним і застосовним для всіх видів онкології.