Вчені навчилися розпізнавати найнебезпечніший вид раку по язику

Щорічно тільки у Великобританії лікарі діагностують близько 10 тисяч випадків захворювання підшлункової залози. Як правило, пухлину виявляють уже на останніх стадіях через те, що орган розташований в організмі у важкодоступному місці і злоякісні новоутворення розвиваються без симптомів. Тому рання діагностика в лікуванні є ключовим моментом.

Китайські вчені вважають, що мікробіота - співвідношення різних бактерій на язиці -може в цьому допомогти. Команда експертів провела дослідження 30 пацієнтів, у яких виявлено рак підшлункової залози на ранній стадії і 25 «здорових» добровольців. В результаті вони виявили у хворих на онкологію зовсім інше покриття мікробіоти в порівнянні зі «здоровою» групою.

Дослідники з'ясували, що існує чотири види бактерій, які вказують на ризик розвитку раку підшлункової залози: низький рівень таких бактерій, як Haemophilus і Porphyromonas, і високий рівень таких, як Leptotrichia і Fusobacterium.

Експерти додають, що якщо зв'язок між бактеріями і раком підшлункової залози подальші дослідження підтвердять, то це стане кроком на шляху створення нового методу діагностики на основі мікробіота або розробки методу щодо запобігання розвитку захворювання, пише The Sun.