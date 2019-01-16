Китай поставить медичне обладнання для лікарень України

Мінекономрозвитку залучило технічну допомогу від Уряду Китаю, що передбачає надання сучасного медичного обладнання для лікарень України. 16 січня Кабінет Міністрів України уповноважив Першого віце-прем’єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва підписати відповідну Угоду між Урядом України та Урядом Китаю.

У травні 2016 року Мінекономрозвитку направило на розгляд Уряду Китаю запит від Міністерства охорони здоров’я щодо можливості надання медичного обладнання для лікарень України на основі безоплатної допомоги. Наприкінці 2016 року Уряд Китаю проінформував про можливість реалізації цього проекту. Упродовж 2017-2018 років Мінекономрозвитку спільно з китайською стороною вело активну роботу над розробкою та ухваленням умов реалізації проекту та його технічного завдання, що лягли в основу проекту Угоди.

Після укладення Угоди протягом 2019 року МОЗ отримає понад 230 одиниць сучасного медичного обладнання для лікарень Херсонської, Івано-Франківської, Вінницької, Запорізької та Дніпропетровської областей. До переліку обладнання, яке надасть Китай, зокрема, увійшли томографи, лінійні прискорювачі, мультифункціональні монітори, рентгенівське обладнання, системи серцевої/інтервенційної ангіографії, мікроскопи та інші.