МОЗ: Як уникнути переохолодження та обмороження

За період з 12 грудня 2018 року по 8 січня цього року за допомогою до закладів охорони здоров’я звернулись 1037 людей, постраждалих від переохолоджень та обморожень, 955 осіб госпіталізовано, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України.

Найбільше за цей період від переохолодження та обморожень постраждали в Донецькій (135 людей), Харківській (121), Дніпропетровській (117), Київській (90) та Одеській (69) областях. За заключенням бюро судово-медичної експертизи, 64 людини померло внаслідок загального переохолодження (холодової травми).

Нагадуємо, як уникнути переохолодження та обмороження:

Не куріть. Нікотин погано впливає на стінки судин, що збільшує ймовірність негативного впливу холоду.

Рухайте руками, пальцями ніг. Це посилить кровообіг. Водночас, уникайте перевтоми: коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше.

Кожні півгодини - годину обов’язково заходьте у тепле приміщення, якщо ви довго перебуваєте на вулиці.

Не торкайтесь металу (руками або язиком). Ви ризикуєте обморозити шкіру у місці контакту.

Використовуйте водонепроникні рукавички, якщо працюєте з бензином при мінусовій температурі. Можливе обмороження, якщо бензин потрапить на шкіру.

Не носіть важке. Важка ноша може перетиснути судини, внаслідок чого може виникнути обмороження.

Не виходьте з дому голодними, а якщо змерзли – з’їжте щось і пийте достатньо рідини.

Дбайте про те, щоб ваш мобільний телефон був завжди зарядженим.

Стежте за прогнозом погоди. Уникайте подорожей на далекі відстані.

Не вживайте алкоголь - відчуття тепла від алкоголю оманливе. Тіло швидко втрачає тепло після вживання алкоголю.

Багатошаровість одягу, нетісне взуття, рукавички, шапка, шарф, піднятий комір, які захищають відкриті ділянки шкіри від холоду, - обов’язкові атрибути та вимоги до зимового одягу.