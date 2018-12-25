Як захиститись від грипу

Досить поширене твердження про вакцинацію від грипу — начебто взимку робити щеплення вже надто пізно. Вакцинація — найбільш дієвий засіб захисту від хвороби! Якщо у вас є питання чи зараз не пізно — відповідь: однозначно ні, - написала на своїй сторінці у фейсбук Уляна Супрун .

Від грипу потрібно вакцинуватися щороку за відсутності протипоказань. Робити це можна протягом всього епідсезону — з осені й до весни. Звісно, краще зробити щеплення якомога раніше.

Зазвичай імунітет формується протягом 2-3-х тижнів після вакцинації. Якщо в цей період людина заразиться вірусом грипу, то захворіти можна. Тому так важливо не затягувати з вакцинацією і зробити щеплення якнайшвидше до початку епідемії.

Зараз епідемії грипу в країні ще немає. За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 213 тисяч людей. Епідемічні пороги перевищено в 9 областях — Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Одеській.

Якщо ви ще не отримали свій захист від грипу — вакцинуйтесь. Зараз є достатньо якісних та безпечних вакцин. Вже понад 138 тисяч українців зробили щеплення від грипу.

Особливо важливо захиститись від хвороби усім, хто відноситься до груп ризику: медпрацівникам, людям літнього віку, вагітним, вчителям, усім, хто працює в місці великого скупчення людей та пацієнтам з хронічними хворобами. Якщо у вас є будь-які запитання щодо вакцинації від грипу та протипоказань — поговоріть зі своїм сімейним лікарем.

Ще кілька порад для захисту: