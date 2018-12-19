Проти яких захворювань варто зробити щеплення

Крім щеплень, які дорослим треба планово пройти чи обов’язково надолужити за Календарем, є необов’язкові, але важливі щеплення, вакцину для яких можна придбати за власний кошт в аптеці. МОЗ України лише реєструє вакцини, дозволяючи таким чином виробникам реалізовувати їх на українському ринку. Наявність конкретної вакцини в конкретній аптеці не входить у компетенцію Міністерства – це той ринок, який не регулює МОЗ України.

Щеплення проти грипу – щороку

Вберегтися від грипу та убезпечити від цієї інфекції своїх рідних допоможе щеплення проти грипу. Це найефективніший та безпечний метод протистояти цій хворобі.

Для найкращого захисту вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусу грипу. Водночас вакцинуватися від грипу не пізно упродовж усього сезону активності захворювання. Захисні антитіла в щепленої людини виробляються впродовж двох тижнів - мінімум 7 днів. Особливо вакцинація рекомендована тим людям, які належать до груп ризику:

вагітним на будь-якому терміні вагітності;

дітям від 6 місяців до 5 років;

людям з 65 років;

людям із хронічними захворюваннями (серцево-судинні хвороби, діабет, ожиріння, хронічні хвороби легень, астма тощо);

люди, які у професійному житті можуть часто контактувати з хворими на грип, зокрема, медики.

Цього року в аптеках доступні дві вакцини проти грипу: вакцину «Ваксігрип Тетра» можна застосовувати для щеплення дітей віком від трьох років, а «Джісі Флю» — від шести місяців.

Зверніться до свого лікаря. Лікар пояснить вам, де і як у вашому місті чи селі можна отримати щеплення від грипу, як зберігати вакцину до проведення щеплення.

Докладніше: Чому потрібно зробити щеплення проти грипу і як пройти вакцинацію

Щеплення проти вірусу папіломи людини

Папіломавірус людини надзвичайно поширений. Найчастіше передається через статевий контакт, а більшість людей інфікується невдовзі після початку статевого життя. Інфекція викликає рак шийки матки — один із найпоширеніших видів раку.

У більшості країн вакцину проти папіломавірусної інфекції вводять лише дівчатам від 9 років, а також жінкам. Але в деяких країнах це щеплення рекомендоване вже також і хлопчикам, наприклад, у Великобританії та Ізраїлі. Вакцинація від папіломавірусу дозволяє зупинити його передавання від людини до людини, краще захистити дівчат від ризику раку шийки матки, а як дівчат, так і хлопців — від раку порожнини рота і горла, статевих органів і ануса.

Для захисту від папіломавірусної інфекції, залежно від типу вакцини, потрібно ввести 2-3 дози вакцини.

Вакцина доступна в українських аптеках.

Щеплення проти гепатиту А

Спалахи гепатиту А можуть траплятися в Україні через забруднення води, тому щеплення від нього рекомендовані дітям і дорослим. Вакцинацію від гепатиту А також варто провести, якщо ви подорожуєте до країн, де він поширений, зокрема - у країни Африки, Азії і Південної Америки.

Дітям від 1 року та дорослим вводять 2 дози вакцини від гепатиту А.

Вакцинацію проводять зареєстрованими в Україні вакцинами/анатоксинами відповідно до інструкції із застосування. Придбати вакцину можна в аптеці за власний кошт, і звернутись до свого лікаря для введення вакцини.