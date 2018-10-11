Колір сечі вкаже на вашу хворобу

Британські медики виявили, що лише менше одного з шести літніх людей перевіряють колір своєї сечі. За словами фахівців, мільйони дорослих не звертають уваги на присутність крові в своїй сечі, в зв'язку з чим можуть упустити ранні ознаки раку.

Згідно з отриманими даними, лише 16% людей у ​​віці старше 50 років, які найбільшою мірою схильні до ризику розвитку раку сечового міхура і нирок, стежать за кольором своєї сечі під час походів в туалет. При цьому більшу частину людей, які регулярно перевіряють колір своєї сечі, складають чоловіки. У зв'язку з цим представники громадської охорони здоров'я Англії запустили кампанію, яка підвищує інформованість людей про ознаки раку сечового міхура і раку нирок. Одним із симптомів даних захворювань є кров у сечі.

Щороку в Англії діагностується близько 19100 нових випадків раку сечового міхура і раку нирок, і близько 8000 осіб вмирають від хвороб. Рання діагностика має вирішальне значення - 84% людей з діагнозом рак нирки і 77% пацієнтів з раком сечового міхура будуть жити не менше 5 років, якщо захворювання виявлено на ранній стадії. На пізній стадії ці показники знижуються до 10% і 9% відповідно.

Медики заявляють, що при виявленні червонуватого або рожевого відтінку сечі слід негайно звернутися до лікаря, навіть якщо це сталося один раз. При цьому слід враховувати, що червона або рожева сеча може бути нешкідливою і пов'язана з вживанням певних продуктів, таких як буряк, або ліків. Кров в сечі є симптомом майже дві третини випадків раку сечового міхура і однієї п'ятої випадків раку нирки, кажуть дослідники.

Кров в сечі може не з'являтися кожен раз, тому важливо, щоб люди зверталися за медичною допомогою, навіть якщо це був одиничний випадок. Проте, майже половина опитаних заявили, що не стали б робити цього, а дочекалися б повторного випадку.

Для початку ви повинні знати одну важливу річ: сеча надходить у сечовий міхур, як продукт фільтрації в нирках. Після завершення процесу фільтрації, суміш води і токсинів, які організму не потрібні, надходить у сечовий міхур і повинна виводитись з організму. Залежно від їжі, яку ви їсте і від особливостей функціонування тіла кожної окремо взятої людини, наприклад , від своєрідної пітливості чи дихання, ваше тіло буде виводити більшу чи меншу кількість сечі. Ну, а колір залежить від таких аспектів:

Світлий колір

Сеча світлого кольору – хороший симптом. Це означає, що у вас в організмі достатня кількість води. А коли ви п’єте велику кількість води, ниркам легше фільтрувати сечу, а це, в свою чергу, робить її світлого відтінку. Це хороша знака.

Насичений жовтий колір

У цій ситуації вам слід мати на увазі, що це означає недостатню кількість рідини в організмі і нирки повинні більш напружено працювати, щоб фільтрувати сечу. Токсичні елементи накопичуються в організмі у більшій кількості, і вам слід пити більше води. Наразі нічого тривожного немає. Такий колір також може бути через надмірне потовиділення, коли ви багато працювали, або робили багато фізичних вправ.

Темно-жовтий колір

Цей колір має вас насторожити. Це явна ознака того, що ви повинні піти до лікаря. Темно-жовтий колір говорить вам, що є якась проблема з печінкою, можливо у вас жовтяниця. Щоб переконатись в цьому, подивіться на ваші очі. Зауважте, у випадку жовтяниці, вони також будуть мати жовтуватий відтінок. Ви будете почувати себе втомленим і в цілому погано. Ця хвороба, як правило, має й інші симптоми, які ви швидко зможете відчути.

Червоно-коричневий колір

Такий колір може бути найбільш поширеним, якщо у вас виникли проблеми з нирками. Він вказує на те що у вас є запалення і тому в сечі наявні незначні сліди крові. Цілком можливо, що у вас є камінь в нирках, і ваші сечовивідні шляхи страждають від цього, оскільки камінь болісно блокує сечовий міхур. Цей камінь може знаходитись в одній з нирок, якій вірогідно завдає пошкоджень. У цьому випадку, колір сечі дуже характерний. Крім того, якщо це дійсно проблема нирки, сильний біль дасть про це знати.

Помаранчевий колір

Цей колір не є звиклим, проте таке теж може статися. Що ж викликає помаранчевий колір сечі? Надлишок вітаміну С в організмі. Його занадто багато, тому ваші нирки працюють , щоб вивести його надлишок з організму, і якраз через це колір сечі набуває такого характерного помаранчевого кольору. Якщо ви помітите таке явище одного прекрасного дня, просто зменшіть споживання фруктів і овочів, що містять вітамін С на термін протягом не менше п’яти днів. Пам’ятайте, зменшіть, а не скасуйте!

Синій колір

Здивовані? Яким не дивним це може здаватися, проте і таке буває. Такий колір може бути викликаний надлишком кальцію, а може, й певним типом бактеріальної інфекції. Таке явище часто стається в людей, які приймають вітамінні добавки, які викликають надлишок вітамінів, чи то пак, навіть невелике отруєння іншими речовинами, які можуть міститися в тих добавках, ну, а ваше тіло піддається їх впливу. Будьте обережні з ліками та вітамінними добавками, які ви приймаєте. Якщо ви помітили будь-які зміни в кольорі сечі, коли приймаєте ліки чи біодобавки, негайно зверніться до лікаря.

Червоний колір

Сеча, що має червоний колір може бути ознакою двох речей. Перша може бути досить серйозною, тому що це може бути пов’язано з наявністю крові в сечі, і вам необхідно буде негайно звернутись до лікаря. Цілком можливо, що у вас є якісь проблеми з сечовим міхуром або нирками. Правильний діагноз завжди надасть вам вичерпну відповідь. Друга причина такого симптому є цілком нешкідливою. Якщо того дня ви з’їли багато червоного буряка, ягід, ожини, або навіть продуктів з іншими інтенсивним забарвленням, цілком можливо, що ваша сеча може набути такого кольору. Дуже важливо, щоб ви прослідкували, чи такий колір повторюється при сечовипусканні протягом декількох днів. І якщо це так, то поспішайте до лікаря.