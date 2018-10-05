Як отримати безоплатну допомогу при хворобах серця

Інфаркт міокарда – складне захворювання, яке можна попередити завдяки вчасній діагностиці. Зокрема, коронарографія дозволяє виявити, на якому рівні і в якій судині порушений кровообіг серцевого м'яза, та визначити тактику лікування. Лікування пацієнтів у гострому стані оплачує держава

В усіх інших випадках ангіографію та подальшу операцію зі стентування оплачує пацієнт. Водночас у деяких регіонах діють програми, що покривають витрати на планове обстеження і лікування.

Міністерство охорони здоров'я інформує про досвід Вінниці.

У 2018 році 650 коронографій для вінничан провели на ангіографі, придбаному за кошти спільного проекту Світового банку та Міністерства охорони здоров'я України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» у Вінницькій області. Усі дослідження та процедури стентування для пацієнтів були безоплатними.

Пацієнти з обласного реєстру – під наглядом сімейного лікаря і кардіолога

Вчительці з Могилева-Подільського Вінницької області – 52 роки. З них останні шість вона перебуває на обліку через ішемічну хворобу серця. Недуга викликає звуження просвіту судин, а отже, порушення кровообігу. Крім того, у жінки цукровий діабет, який у її випадку є обтяжливим фактором. У середині вересня сімейний лікар направила пацієнтку до Вінницького регіонального кардіоцентру на діагностику. Під час коронарографії хірург виявив артерію, заблоковану на 90%. Жінка потребувала планового операційного втручання, і в межах Проекту їй безкоштовно було встановлено стент.

«У Вінницькій області існує реєстр пацієнтів з ішемічною хворобою серця, – розповідає Володимир Гладких, головний лікар Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології. – Наразі у ньому майже 5000 людей. Сімейні лікарі та кардіологи визначають ступінь важкості захворювання, і ті, хто має найвищий ризик, їде до нас на безкоштовні коронарографії. Майже у кожного третього ми виявляємо потребу у стентуванні коронарних судин. Закупівля стентів також фінансується у межах Проекту».

Цього року в рамках спільного проекту Світового банку та МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» для Вінницького кардіоцентру придбали сучасні стенти з покриттям, яке запобігає утворенню грубих рубців всередині артерій. Наразі вже на безоплатній основі простентовано майже 100 жителів області.

Державні кошти на лікування гострих станів

Житель Стрижавки Вінницької області викликав швидку одразу після появи гострого болю в серці. Лікарі швидкої зробили ЕКГ і виявили гострий інфаркт. Було прийнято рішення негайно везти пацієнта до Вінницького кардіоцентру. За годину чоловіка було доставлено в операційну, де йому встановили стент. Оскільки випадок був екстреним, лікування повністю оплатила держава – усі витрати сплачено з бюджетних коштів.

Останні два роки в Україні діє урядова ініціатива надання безкоштовної допомоги – «Забезпечення лікування хворих з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями» при ургентних випадках настання гострого інфаркту міокарда. Завдяки цій програмі, якщо пацієнт із гострим інфарктом (найбільш небезпечною серцевою патологією) потрапляє до кардіоцентру, йому безкоштовно проводять коронарографію та стентування.

«Стент – це спеціальний металевий каркас, котрий відновлює природний діаметр судини, утримуючи її стінки, – пояснює Андрій Белінський, анестезіолог Вінницького кардіоцентру. – Його встановлення, як і сама коронарографія, є малотравматичною операцією, що виконується без загального наркозу».

Процедура стентування займає трохи більше години. Після операції хворий не мусить кілька тижнів лежати у стаціонарі під наглядом лікарів. Пацієнта виписують за декілька днів, і він може одразу повернутися до активного способу життя.