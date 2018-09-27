Кожен українець з гострим інфарктом міокарда у критичній ситуації одержить стент безоплатно

Впродовж 2017 року в 11 областях України смертність від гострого інфаркту міокарда знизилася на 20% у порівнянні з 2015 роком. Такими є дані Асоціації інтервенційних кардіологів України. Якщо перекласти цю інформацію з сухої мови офіційної статистики, за минулий рік українські кардіологи врятували від страшної та болісної смерті на 420 людей більше. Це перше зниження кількості смертельних випадків в Україні за останнє десятиліття.

Така динаміка – наслідок небачених раніше системних змін у лікуванні серцево-судинних захворювань в Україні, зокрема, це стосується допомоги пацієнтам при гострому інфаркті міокарда. Завдяки спільним зусиллям Міністерства охорони здоров’я України та Кабінету Міністрів за останні два роки в країні була організована та активно розвивається мережа реперфузійних центрів.

Реперфузійний центр – це відділення у закладі охорони здоров’я, де безоплатно проводять коронарне стентування (відновлення кровотоку по артерії серця) при гострому інфаркті міокарда. Іншими словами, це лікарня, де є апаратура для проведення ехокардіографії, відділення кардіології та інтенсивної терапії із відповідним оснащенням, лабораторія для визначення специфічних кардіологічних тестів крові та спеціалісти, які мають належний досвід – інтервенційні кардіологи. Такі центри працюють у режимі 24/7/365.

Останні два роки в Україні діє урядова ініціатива надання безкоштовної допомоги – «Забезпечення лікування хворих з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями» при ургентних випадках настання гострого інфаркту міокарда. А з травня 2016 року створення регіональних реперфузійних мереж стало пріоритетним завданням Уряду в сфері розвитку і реформування медицини.

Що таке кардіостентування та навіщо воно потрібне

Причиною інфаркту міокарда стає порушення кровообігу у коронарних артеріях – судинах, які живлять серце киснем. Через утворення тромбів або атеросклеротичних бляшок у цих судинах м’язи серця перестають отримувати насичену киснем кров, як наслідок – клітини м’яза починають відмирати. Через це порушується робота одного з головних органів у тілі людини.

Тож головне завдання кардіолога за таких обставин – відновити нормальний кровообіг у коронарних артеріях. Тобто позбутися тромбу чи атеросклеротичної бляшки. Раніше одним з найпоширеніших способів зробити це був тромболізис – введення спеціального препарату, який розчиняє кров’яний згорток. Цей засіб не завжди є ефективним, а також має серйозні побічні ефекти і іноді викликає ускладнення – внутрішні кровотечі.

Альтернативний спосіб відновити перфузію міокарда (кровопостачання в зоні інфаркту) – встановити у коронарну артерію стент. Коронарний стент – це металевий каркас трубчастої форми, який підтримує просвіт артерії заданої форми і розміру. Через невеликий прокол, який зазвичай робиться на нозі чи руці хворого, стент через судини вводять до заткненої тромбом чи бляшкою коронарної артерії. У потрібній ділянці стент розширюється та залишається у судині, зберігаючи просвіт достатнім для нормального кровообігу.

Встановити стент пацієнту з гострим інфарктом міокарда потрібно протягом 12 годин, але найкраще зробити це протягом 2 годин із того моменту, як людина із таким діагнозом звернулася до медпрацівників. Це технологія в усьому світі фактично прийшла на зміну тромболізису, оскільки є більш безпечною, ефективною та дешевшою.

Хто в Україні може одержати стент безоплатно

Цього року вперше за всю історію незалежної України держава забезпечила потребу в стент-системах для екстреної допомоги пацієнтам із елевацією сегмента ST (тих пацієнтів із інфарктом міокарда, хто потребує негайної допомоги) на 100%. Тобто кожен українець з гострим інфарктом міокарда у критичній ситуації одержить стент безоплатно.

За кошти держбюджету МОЗ України через міжнародні організації закупило 23,5 тисячі якісних стент-систем американського та європейського виробництва. Нагадаємо, що в середньому на рік в Україні трапляються близько 40 тисяч інфарктів, 20 тисяч з яких потребують екстреного лікування.

Раніше закуплені вироби медичного призначення розподілялися між областями відповідно до кількості мешканців, через що значна кількість стентів розподілялася або туди, де ангіографія технічно не могла виконуватися, або до столичного інституту. Тепер стенти розподіляються по всіх регіонах України за новим принципом – їх отримують заклади охорони здоров'я, які проводять екстрені процедури стентування для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда і які відповідають критеріям, які прописані у постанові КМУ від 21 лютого 2017 року. Кількість стентів, закуплених державним коштом, місцевими департаментами охорони здоров’я розподіляються відповідно до середньорічних потреб кожного реперфузійного центру.

Шлях до безоплатного лікування пацієнтів із інфарктом міокарда

Для того, аби рятувати якомога більше людей із гострим інфарктом міокарда, самих лише реперфузійних центрів недостатньо – потрібні реперфузійні мережі. У співпраці МОЗ України та європейської громадської ініціативи Stent for life було розроблено та впроваджено цілу низку нормативно-правових актів, які тепер забезпечують системну та скоординовану роботу усіх необхідних для порятунку людини із інфарктом служб – швидкої, медичного персоналу та самих реперфузійних центрів.

Якщо раніше "швидка" мала везти пацієнта із ознаками інфаркту (з елевацією сегмента ST на кардіограмі – це є показанням для екстреного стентування) до найближчого лікувального закладу (незважаючи на те, чи є там потрібні спеціалісти, обладнання та препарати), то тепер завдяки розробленому МОЗ України у співпраці з євпропейською громадською ініціативою Stent for life наказу «Порядок надання медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST» співробітники швидкої мають право одразу везти хворого до реперфузійного центру, де він гарантовано отримає необхідне екстрене лікування.

Для того, щоб встановити пацієнту коронарний стент, потрібне сучасне обладнання – ангіограф. Ангіографія – надзвичайно точний діагностичний метод, за допомогою якого лікарі визначають, де саме у судинах порушений кровообіг. Цей метод дозволяє після введення рентгенконтрастної речовини побачити стан судин пацієнта – звуження, розширення чи повне припинення току крові. Ангіографія, яку роблять для того, щоб з’ясувати стан коронарних судин (артерій серця), називається коронарографією та сьогодні є золотим стандартом дослідження серцевих артерій в усьому світі. Власне, стент встановлюють після аналізу даних коронарографії – для максимальної точності та ефективності пацієнт під час процедури встановлення стенту має знаходитись у катетеризаційній лабораторії, де є працюючий сучасний ангіограф.

Саме цю послугу завдяки співпраці МОЗ України, Кабінету Міністрів, Stent for life та Асоціації інтервенційних кардіологів сьогодні може безоплатно отримати кожен українець із гострим інфарктом міокарда, що потребує екстреного стентування. У бюджетах 2017 та 2018 року на закупівлю 26 ангіографів було виділено 300 млн грн. Вже закуплені 12 та встановлені чотири. Ще 7 будуть доставлені до українських лікарень протягом 2-3 місяців.

Наразі в Україні у режимі “24/7/365” працюють 27 реперфузійних центрів.

За даними Асоціації інтервенційних кардіологів України, у 2017 році у нових українських реперфузійних центрах показник смертності знизився майже втричі, ніж в цілому по Україні (4,6% проти 12,5% відповідно).

За словами члена правління Асоціації інтервенційних кардіологів України, спеціаліста експертної групи «Кардіологія. Хірургія серця і магістральних судин» Міністерства охорони здоров'я України Максима Соколова, кількість коронарних стентувань у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда в Україні системно зростає. Якщо у 2015 році їх було лише 142 на 1 млн населення, то у 2017 році – стало 220 на 1 млн.