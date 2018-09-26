Виноград допомагає продовжити молодість

Регулярне споживання ягід покращує всі значимі показники крові, сприяє підвищенню гемоглобіну. А враховуючи те, що виноград є справжнім джерелом незамінних мікроелементів, включаючи кремній, залізо, фосфор, цинк, кальцій і життєво необхідних вітамінів (групи В, С, Р і РР), його можна використовувати для підвищення захисних функцій організму, поліпшення опірності хворобам і заповнення життєвих сил.

Виноград показаний тим, хто має в анамнезі такі діагнози як панкреатит і холецистит виключно через те, що виноград провокує виділення жовчі, а це, відповідно, дозволяє очистити організм. Виноградні кісточки містять антиоксиданти, які перешкоджають окисленню холестерину, блокуючого судини. Незамінний виноград і при хронічних запорах. Однозначно, користь і шкода винограду для організму людини є тим крихким балансом, який допомагає продовжити молодість без шкоди для здоров'я.

Виноград уповільнює старіння шкіри і організму, особливо корисний людям з астмою, герпесом, хворобою серця і судин, проблемами із зором.

Експерти попереджають, щоб отримати максимум користі, він повинен бути стиглим.

Відзначається, що виноград є одним з найкорисніших фруктів осені. Для того, щоб вибрати добрі кетяги, їх потрібно потрясти.

"Якщо ягідки тримаються дуже добре, значить його зрізали рано і дозрівав він у ящиках, а, отже, немає в ньому так багато користі і смаку, як повинно бути.

Якщо ж навпаки, вони сильно осипаються, виноград довго лежить на полиці і перезрілий або перемерз.