Україна отримає від Китаю безоплатне обладнання для оснащення бригад швидкої допомоги

24 вересня, в. о. Міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун та Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Ду Вей підписали Меморандум. Він засвідчив виконання Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Міністерству охорони здоров’я України обладнання для оснащення бригад швидкої допомоги, інформує урядовий портал.

У рамках співробітництва урядів України та Китаю реалізовано Угоду про надання МОЗ України обладнання для оснащення бригад швидкої допомоги. Автомобілі швидкої допомоги з сучасним медичним обладнанням були направлені в усі регіони України з метою покращення забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Реалізація Угоди дозволить поліпшити рівень медичного обслуговування населення та умови для виконання нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події”, - сказала доктор Уляна Супрун.