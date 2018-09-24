Від сендвічу на борту літака померла донька британського мільйонера

Дочка творця британської компанії з виробництва іграшок Wow Toys Надіма Еднан-Лаперуза Наташа померла на борту літака компанії British Airways, що летів з Лондона до Ніцци, з'ївши сендвіч, повідомляє Daily Mail. Перед вильотом 15-річна Наташа з'їла в аеропорту сендвіч з артишоком і оливками, вироблений мережею магазинів Pret a Manger. Вже на борту у дівчини виникла гостра алергічна реакція. Незважаючи на дві дози ліків, які ввів їй батько, дівчинка-підліток померла в лікарні в Ніцці. Видання підкреслює, що батько Наташі збирається вимагати відповіді від виробника. Розслідування інциденту направлено в тому числі на те, щоб з'ясувати необхідність посилити правила маркування продуктів, що містять алергени. Також слідчі визначать, наскільки екіпаж літака був готовий до виниклої екстреної ситуації. Імовірно, у британки могла виникнути алергічна реакція на насіння кунжуту. Видання особливо відзначає, що на продуктах з вмістом кунжуту має бути попереджувальне маркування, але це не стосується випадків, коли блюдо готують на очах у покупця.