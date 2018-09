Усім нам відомий аспірин (ацетилсаліцилова кислота) може спровокувати посилення кровотечі і збільшує ризик виникнення раку. Про це пише The New England Journal of Medicine. У дослідженні брали участь більше 19 тис. осіб, середній вік яких досягав 74 років. Аспірин є одним з найпопулярніших медикаментів, але останні експерименти показують, що смертність від прийому цього препарату була в 21,5 випадках.